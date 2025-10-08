“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれるABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第4話が7日放送。第4話のスタジオトークでは、MCの見取り図・盛山晋太郎のほろ苦い10代の恋愛エピソードが明かされた。【写真】見取り図・盛山「俺なんちゅう席や」豪華すぎる“お笑い界クリスマスイブの宴”に反響第4話では、最終日を待たずに告白ができる「フライングセレモニー」が実施