福岡県芦屋町の海岸で、世界的な彫刻家たちが砂で作った作品を展示する「あしや砂像展」が24日から始まります。ことしの制作テーマは、子どもたちに人気の「恐竜」と発表されました。 芦屋町役場で8日午前、アメリカなどから来日した世界トップクラスの彫刻家8人が、ことしの「あしや砂像展」の制作テーマを発表しました。『時空を超えて～恐竜～』恐竜研究の始まりとされるイグアノドンの命名から200