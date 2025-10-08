◆報知新聞社後援◇静岡学生野球２位決定戦プレーオフ静岡産業大１０−３東海大静岡＝８回コールド＝（８日・草薙球場）静岡産業大が東海大静岡を１０―３の８回コールドで破り、東海地区大学選手権（１７日開幕、草薙）の出場権を４年連続で獲得した。試合が大きく動いたのは２―３で１点を追う７回。１死一、二塁で今秋のドラフト候補で４番の渡辺笑生（わらう）一塁手（４年）の一発が出た。外角からシュート回転で内寄り