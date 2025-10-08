皆藤愛子アナウンサーが８日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに「ＢＳイレブン競馬中継地道に！！」とつづり、白のカーディガンに黒のスカートを合わせた姿を披露。きれいめな衣装ショットをアップした。この投稿にファンからは「いつも素敵です」「愛ちゃん可愛い」「最高です」「笑顔が素敵過ぎます」「超絶美人」「相変わらず清楚でお綺麗ですね」などの声が寄せられている。