◆みやざきフェニックス・リーグ巨人１２―０韓国ハンファ（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人・小林誠司捕手がクライマックスシリーズに向けて攻守で順調な調整を進めた。「７番・捕手」でスタメン。第１打席は堅実に送りバントを決め、３回２死二塁の第２打席では相手右腕から痛烈な左前タイムリーをマーク。守っても先発・田中将大を４回無四球０封、５奪三振と好リードした。前日７日のヤマハとの練習試合（東京Ｄ）では左翼席に