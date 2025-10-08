蒼井優さんがバーの店主を務めるサントリーウイスキー「角瓶」テレビCMの世界が、東京ミッドタウン日比谷に登場。「いつもので」のひと言で角ハイボールが出てくる不思議な体験から、ユニークな常連客との交流まで。5日間限定のポップアップバーで味わった“はじめてなのに、常連さん”体験をレポートします。CMに登場する「Bar kiiro」がリアル化10月8日の「角ハイボールの日」から5日間限定で、東京ミッドタウン日比谷アトリウム