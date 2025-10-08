株式会社サンリオ（本社・東京品川区）は８日、全米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）と複数年にわたるパートナーシップ契約を締結したことを発表した。新たにＬＰＧＡのグルーバルパートナーに加わり、「ＯｎｅＷｏｒｌｄ，ＣｏｎｎｅｃｔｉｎｇＳｍｉｌｅｓ．（一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。）」というビジョンの下、世界中の次代ゴルファーを支援すべく様々な価値体験を提供していくとい