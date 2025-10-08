阪神・佐藤輝明内野手が８日、同日に発表された侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１１月１５、１６日＝東京ドーム）のメンバーから外れた。プロ５年目の今季は出場１３９試合出場で１２球団トップの４０本塁打、１０２打点を記録。１９８６年のランディ・バース以来、球団３９年ぶりの同部門２冠に輝いた。この日は、兵庫・尼崎市内の２軍施設で行われた残留練習に参加。三塁の守備