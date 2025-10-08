「【自分勝手】高校生の娘がわがまま＆酷い言葉…どう接する？思春期の対応法」と題した動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、娘のわがままや辛辣な言葉に悩む親からの相談に答え、思春期特有の親子トラブルの対応法を語った。 動画冒頭、道山氏は「こういった、お子さんのわがままですね。自分の思い通りにならないとイライラするみたいな、こんなような状態がひどくなると、やっぱり親としてね、結構悩み