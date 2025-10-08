【新華社ウルムチ10月8日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区巴楚（マラルベシ）県はこのほど、綿花の収穫期を迎えた。1100平方キロに広がる綿花畑を収穫機が行き来し、収穫、圧縮、梱包作業を行っている。巴楚県では、高規格農地の建設や現代農業技術の普及、全産業チェーンの整備を通じ、綿花産業の質と効率の向上を推進している。県全体の綿花栽培の機械化率は今年、100％に達し、収穫の機械化率は91％に向上した。（記