8日午後、山形県遊佐町の日本海東北自動車道で道路下の盛土が崩れているのが見つかり、周辺の区間が全面通行止めになっています。酒田河川国道事務所によりますと、8日午後1時45分ごろ、遊佐町藤崎の日本海東北自動車道で道路の下の盛土が縦6メートル、横15メートルにわたって崩れているのが見つかりました。道路の陥没や建物、農地などへの被害はないということです。この影響で日本海東北自動車道は酒田みなとインタ