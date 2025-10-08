スウェーデン王立科学アカデミーは８日、２０２５年のノーベル化学賞を、地球温暖化など様々な環境問題の解決につながる可能性がある新たな多孔性材料を開発した北川進・京都大特別教授（７４）ら３人に授与すると発表した。日本のノーベル賞の受賞決定は、６日の生理学・医学賞の坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）に続いての快挙となった。個人での日本のノーベル賞受賞は３０人目（うち３人は米国籍）となる。授賞