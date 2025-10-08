ことしのノーベル化学賞が日本時間の8日夜、発表され、「多孔性材料」の開発で知られる京都大学の特別教授の北川進さんら3人に決まりました。ノーベル化学賞の受賞が決まったのは、「多孔性材料」の開発で知られる京都大学の北川進 特別教授、オーストラリア・メルボルン大学のリチャード・ロブソン教授、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー教授です。日本人の化学賞の受賞は、2019年の吉野彰さん以来とな