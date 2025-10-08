ベッキーさんが、自身のYouTubeチャンネルに『今月の無添加【2025.9】』という動画を投稿。動画では、無添加やオーガニックの商品が大好きで、日々探しているというベッキーさんが、おすすめの商品を紹介する様子が公開されました。今回はこの中で、ベッキーさんが、“おやつにもごはんのお供にもなる”と絶賛した無添加食品を紹介します！【関連】 ベッキーおすすめ♪ちょこっと食べやすい“無添加”お菓子「めっちゃ美味しい！止