石川県の成長戦略を推進する「ミライカイギ」が8日、金沢市内で開かれ、委員から学生版ミライカイギの開催を提案する声が上がりました。 企業や病院など、石川県内のさまざまな分野で活躍する人たちで構成された「ミライカイギ」。石川県が策定した成長戦略の実効性を高めるため、委員らが意見交換を行いました。この日の会議では、奥能登の病院の人材確保に向け、住宅支援を求める意見があった他、別の委員からは、学生版のミ