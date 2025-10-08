石川県内の最低賃金が初めて1000円を超え、８日から適用されました。県内の最低賃金は、近年一貫して上昇トレンドにあります。令和元年（2019年）の832円から毎年増額。おととし900円を超えてからは、さらに上昇の勢いが増し、2025年は2024年から70円の上げ幅と過去最大になりました。街の声「貰えるものは貰いたい」「もうちょっと欲しい」金沢駅前では8日、石川労働局の職員が街頭に立ってチラシを配り、最低賃金が1054円となっ