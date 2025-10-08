市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす9日からの天気のポイントです。 小野：予報が変わり、あす9日、あさって10日ともに、晴れマークがつきました。ただ、11日・土曜日からの3連休は、曇りや雨のままです。9日朝9時の予想天気図です。 小野：台風は、あす9日午前中に伊豆諸島付近を通過するでしょう。そして、画面の下に、新たに台風のマ