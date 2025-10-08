ロバーツ監督も結果を残した佐々木を信用しているようだ(C)Getty Images日本人ルーキーの評価がうなぎ上りだ。現地時間10月6日、ドジャースはフィリーズとの地区シリーズ第2戦に勝利し、2勝0敗でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけたが、その最後はややヒヤリとする展開に。4-1で迎えた9回裏、3番手ブレーク・トライネンが2失点を喫すると、4番手アレックス・ベシア、5番手佐々木朗希が火消しに成功した。【動画】これぞ