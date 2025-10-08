８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本サッカー協会（ＪＦＡ）が７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表したことを報じた。影山氏はＵ―２０Ｗ杯視察に向かった際のパリ行きの機内で児童ポルノ閲覧の疑いで当局に拘束され、その後、有罪判決を受けた。協会は緊急会見を行ったが、罪状や本人の認否などについて「プライバシーの保護」として、詳細を明らか