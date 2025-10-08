『酒米』の価格が高騰しています。新潟市の酒蔵では8日から酒造りが始まりました。しかし、コメの調達費などが増加していて商品を値上げするなど苦しい対応を迫られています。 新潟市西区の高野酒造。創業は1899年で、今年で126年を迎えます。代表銘柄は「越路吹雪」。酒造りには、越淡麗や五百万石といった酒米のほか、こしいぶきなどの加工用米も使っています。 8日から新酒の仕込みが始まりましたが－ ■高野酒