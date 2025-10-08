天皇賞・秋（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）に向け調整されているマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、クリストフ・メール騎手＝栗東・フリー＝と初めてコンビを組むことが分かった。１０月８日、社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬はこの日、宮城県・山元トレセンから美浦トレセンに帰厩した。今年の共同通信杯を勝利し、その後は皐月賞３着、日本ダー