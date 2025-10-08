今年のノーベル化学賞に、京都大学理事・副学長の北川進さんが選ばれました。【写真を見る】【速報】ノーベル化学賞に京都大学・北川進さんの受賞決定「多孔性材料」のひとつである金属と有機物の複合体「多孔性金属錯体」を開発北川さんは、「多孔性材料」のひとつである金属と有機物の複合体「多孔性金属錯体」を開発しました。「多孔性材料」とは、分子レベルの非常に微細な穴を多数持つ材料のことで、活性炭などが知られてい