急速に円安が進んでいます。きっかけは自民党の高市新総裁の誕生です。高市氏の物価高対策がかえって物価高を呼ぶとの指摘が出ています。都内のステーキ店。一番人気は「熟成牛タンのステーキ」です。現在は、オーストラリア産の牛タンを使用していますが、仕入れ値は5年前の2倍になっているといいます。要因は、円安です。チーズやオリーブオイル、ワインなど、仕入れ値は円安で軒並み値上がりしています。炭焼き肉とワイン