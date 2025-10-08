【ストックホルム共同】スウェーデンの王立科学アカデミーは8日、2025年のノーベル化学賞を、天然ガスなどの気体を内部の微小空間に貯蔵できる「多孔性材料」を開発した北川進京都大特別教授（74）に授与すると発表した。