非常に強い台風22号は木曜日に伊豆諸島に最も接近する見通しです。伊豆諸島ではこれまでに経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあります。暴風や高波に最大級の警戒をし、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒をしてください。非常に強い勢力の台風22号は木曜日の明け方から朝に伊豆諸島に最も接近する見通しです。非常に強い勢力を維持して伊豆諸島に接近するため、伊豆諸島では経験したことのないような暴風や