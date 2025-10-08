【台風22号】台風22号は、9日明け方から朝にかけて、非常に強い勢力のまま伊豆諸島に最も接近する見込みです。伊豆諸島では、9日は70メートルの最大瞬間風速が予想され、波の高さは12メートルと猛烈にしけるでしょう。これまで経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあります。一部の家屋が倒壊するおそれのある風となりますので、頑丈な建物の中のできるだけ窓から離れた場所で過ごしてください。また、9日夕方までの