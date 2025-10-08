捜査関係者によりますと8日午後4時頃、千葉県八千代市の路上で小学校高学年とみられる男の子がトラックにひかれる事故がありました。当時、男の子は自転車に乗っていて他の自転車とぶつかり、車道に倒れ込んだところ、走ってきたトラックにひかれたとみられています。男の子は、現場で死亡が確認されたということです。警察は事故の詳しい原因を調べています。