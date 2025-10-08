JFA(日本サッカー協会)は8日、キリンチャレンジカップ2025に臨むサッカー日本代表の背番号を発表しました。ケガのため不参加が発表された遠藤航選手(リバプールFC)の背番号「6」は藤田譲瑠チマ選手(FCザンクトパウリ)が着用。選外となった三笘薫選手(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン)の背番号「7」は相馬勇紀選手(FC町田ゼルビア)が背負います。日本代表は10日にパラグアイ代表と、14日にブラジル代表と試合を行います。▽