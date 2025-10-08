東京（ＣＮＮ）群馬県沼田市のスーパーマーケットで７日、クマが店内に侵入して、すし売り場を荒らすなどした。買い物客２人が負傷した。日本ではクマによる襲撃事件が相次いでおり、今年度はクマに襲われて死亡した人の数が過去最多となっている。警察によると、体長１．４メートルほどのクマが駐車場を横切って店内に侵入し、６９歳と７６歳の客２人が負傷した。１人は駐車場で、もう１人は店内で負傷したという。ＮＨＫによると