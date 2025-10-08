今年のノーベル化学賞が発表され、京都大学理事の北川進さん（74）ら3人の受賞が決まりました。京都市出身の北川さんは、ナノサイズのすきまのある物質を作る手法を開発し、有害物質の除去や次世代エネルギーとして期待される、水素の貯蔵に道を開きました。2008年にはこれまで多くのノーベル賞受賞者が受賞してきたドイツの「フンボルト賞」を受賞、2011年には紫綬褒章を受章しています。また2023年、ロンドンで設立された歴史