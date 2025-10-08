HYBEとアメリカのGeffen Recordsがタッグを組んで誕生させたグローバルガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）が、アメリカのビルボードで人気を博している。【画像】“あえぎ声”を挿入…KATSEYEに批判殺到10月7日（以下、現地時間）に発表されたビルボードの最新チャート（10月11日付）によると、KATSEYEの2ndEP『BEAUTIFUL CHAOS』の収録曲『Gabriela』が「ホット100」50位を記録した。先週に比べて6位上昇し、累積11週のチャ