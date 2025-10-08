松本市の「サンプロ アルウィン」で照明用の鉄骨の一部が落下したことを受け、サッカーJ3・松本山雅FCは８日、次の日曜日に予定していたホームゲームを延期すると発表しました。松本山雅FCの本拠地、松本市の「サンプロ アルウィン」では、今月2日、バックスタンド側の照明を支える鉄骨の一部が観客席に落下しているのが見つかり、当面、利用が停止されています。このため、「松本山雅FC」は８日、今月12日に予