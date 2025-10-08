韓国コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」から、やさしく上品に輝く新作ハイライターが登場します。モノック株式会社より10月中旬から全国のロフト、アットコスメにて順次先行発売予定。肌トーンに合わせて設計された繊細な光彩が、素肌に溶け込むようなツヤを演出します。アイメイクやチークにも使えるマルチユースアイテムで、秋冬のメイクを格上げしてみては？ BANILA COの新作ハイライター