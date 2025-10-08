All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夜景が美しいと思う温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、「夜景が美しいと思う奈良県（奈良・吉野・大和路エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：洞川温泉／52票奈良県天川村に位置する洞川温泉街は、修験道の隆盛とともに大峯信仰の登山基地として栄えてき