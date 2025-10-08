ソフトバンクは8日、「映画 HAWKS SP!RIT ー273日の記憶ー」を12月26日（金）から全国35の映画館で公開することが決定したと発表した。球団制作映画3作目となる本作は、パーソル パシフィック・リーグ連覇、そして、日本一の頂を目指すホークスの戦いを追った長編ドキュメンタリー映画。本拠地での開幕3連敗、さらには12年ぶりの単独最下位と苦しんだシーズン序盤。選手の離脱も相次ぎ、小久保監督自ら「異常事態」と口にし