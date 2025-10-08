NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第1週の放送を終えて、制作統括の橋爪國臣よりコメントが寄せられた。 参考：ふじきみつ彦の脚本は朝ドラと相性抜群？『ばけばけ』で期待される“生活臭”とユーモア 本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気