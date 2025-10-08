国勢調査員を装う不審な男が世帯を訪ね調査票を求めてくる事案が確認され、県が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】国勢調査員を装う不審な男が調査票求める今後は提出済みの世帯への調査員の訪問はない！（山形） 県によりますと、先月２８日の午後１時３０分頃、最上町の世帯を国勢調査員を名乗る不審な男が訪ねてきたということです。 男は国勢調査の調査票を見せるように求めてきました。 しかし、この家の世帯主が