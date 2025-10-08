福岡県警城南署は8日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後1時30分ごろ、捜査二課の警察官を名乗る人物から「マネーロンダリング事件で、あなたの名前が出てきたので電話しています」などという不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。