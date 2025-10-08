日本代表の公開練習を取材する際、注視しているのが選手間の声がけやコーチとプレーヤーのやり取りだ。ちょっとしたところに“試合の見どころのヒント”が隠されており、例えば今活動の始動２日目（10月７日）には守備練習で望月ヘンリー海輝、谷口彰悟、安藤智哉、長友佑都が４バック的な形でパス回しをしており、「もしかするとパラグアイ戦で４バック採用もあるか」とそんな考えもよぎった。この日、屋外練習に参加したのは