今年度、上半期人手不足を原因とする企業の倒産が、過去最多となりました。全国的に人手不足が広がる中、石川県内のさまざまな業種の取り組みを取材しました。 東京商工リサーチが発表した、今年度上半期の人手不足を原因とする倒産は全国で202件。上半期としては、過去最多となりました。人手不足は、石川県内でもさまざまな業種が、直面しています。 観光バスの事業者：「これからシーズンになるので、絶対に