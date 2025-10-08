大分県臼杵市で7日夜、田んぼに高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察が死因などを調べています。 【写真を見る】78歳の男性が田んぼで死亡近くにコンバイン横転、警察が司法解剖で死因など調べる大分・臼杵市 7日午後7時半過ぎ、臼杵市野津町藤小野で近くに住む78歳の男性が倒れているのを長男が発見しました。 警察と消防が駆けつけたものの、男性はその場で死亡が確認されました。 警察によ