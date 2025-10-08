自民党の高市早苗総裁が党役員人事で、総裁選で支援を受けたとされる麻生太郎氏を副総裁、麻生氏の義弟鈴木俊一氏を幹事長、麻生派の有村治子氏を総務会長に起用するなど、麻生派、旧茂木派、旧安倍派中心の布陣を敷いた。７日のＴＢＳ「ひるおび」では、高市氏が首相に選出された場合の閣僚人事も見る必要があるとしたうえで、政治ジャーナリストの田崎史郎氏が「ここまでやるの。勝ち組だけで固めてる」、毎日新聞専門編集委