自民党の高市早苗総裁が７日に開いた記者会見におけるライブ配信で、会見前に「支持率下げてやる」「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」などの音声が配信され、ＳＮＳで騒ぎが拡大している。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「日テレＮＥＷＳ」でライブ配信を行った日本テレビは８日、デイリースポーツの取材に、「ご指摘の音声につきましては弊社の関係者による発言ではございません」とした。現在、動画は会見のみになってお