豪G1メルボルンカップ（11月4日、フレミントン・芝3200メートル）に出走予定のシュヴァリエローズ（牡7＝清水久、父ディープインパクト）はダミアン・レーン（31）とのコンビで参戦するが分かった。8日、キャロットファームが発表。