LGエレクトロニクス・ジャパンは10月8日、置き場所を選ばずに大画面映像を楽しめる4Kレーザープロジェクター「LG CineBeam S」（型番：PU615U）を10月23日から一般発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は199,800円前後。LG CineBeam S（PU615U）使用イメージ同製品は、Makuakeでの先行販売で応援購入総額が5,800万円を超えるなど注目を集めた超短焦点プロジェクター。壁から約8cmで40インチ、約40cmで100インチの投影が可能で