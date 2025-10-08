生徒が減少している奥能登の高校が魅力あふれる場所になるように…石川県輪島市で8日、有識者らが今後の学校づくりに向けて意見を交わしました。 石川県教育委員会・酒井 雅洋 教育長：「奥能登5校は、各地域で唯一の高校として、地域の未来を担う人材を育成する重要な場であります。その存続は、若者、子育て世帯の人口移動にも直結する」 奥能登の公立高校の魅力づくりをテーマに、教育関係者らが参加して開かれた