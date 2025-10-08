ボートレース戸田のＧ?「ＡＬ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮカップ」は８日、１０〜１２Ｒで準優勝戦が行われ、優勝戦に出場するメンバーが決定した。高憧四季（２５＝大阪）は準優１０Ｒ、インからコンマ２０のトップＳを決めて１Ｍ先マイ。バックで他艇を突き放し、そのままゴール。優出一番乗りを果たした。相棒の５４号機は２連率５４％を誇る近況好調機で、今節も序盤からハイパワーを発揮。レース後は「全部がい