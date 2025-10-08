高知県内6つの市と町に設置されるポケモンマンホール「ポケふた」の第2弾のデザインが県庁でお披露目されました。県庁で「高知だいすきポケモン」ヌオーがお披露目したのは、新たに県内6市町に設置されるポケモンマンホール「ポケふた」です。これは株式会社ポケモンが県と2024年11月に締結した協定の一環で地域活性化に役立ててもらおうと県に寄贈したもので、今年3月に続いて第2弾となる今回は、室戸市や宿毛