「今回の買収により、堅調な成長が期待される航空機リース市場で確固たる地位を築くものになると期待している。規模と競争力の掛け合わせで、グローバル市場での業界ナンバーワンを目指す」 こう語るのは、住友商事常務執行役員 輸送機・建機グループCEO（最高経営責任者）の日下貴雄氏。 住友商事（上野真吾社長）が海外投資ファンドなどと共同で、米航空機リース会社・エアリース