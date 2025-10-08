うみのえまつり／コタケマン 3日から開かれている現代アートの祭典・瀬戸内国際芸術祭・秋会期、香川県丸亀市の本島の新作を紹介します。 香川県唯一の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている「笠島地区」を含む本島では、5つの新作を含む13作品を展示しています。 自然との共作泥で描いた大きな絵 天井まで届きそうな大きな絵。高さは6mもあります。丸の模様は目のようにも見えて、じっと見られて